La persona herida en el accidente de moto de Ibiza permanece en la UCI estable dentro de la gravedad

IBIZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conductora de la motocicleta que colisionó este domingo en Ibiza contra un vehículo permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza.

Según ha informado el centro sanitario este lunes, la mujer, de origen colombiano y 26 años, está siendo atendida por un traumatismo craneoencefálico y diversos politraumatismos. Se encuentra sedada y con ventilación asistida bajo observación médica especializada. Su estado es estable dentro de la gravedad.

Su acompañante, una mujer de 33 años también de nacionalidad colombiana, se encuentra en observación en Urgencias e ingresará en la Unidad de Hospitalización de Traumatología.

Cabe recordar que este domingo por la noche, dos motoristas resultaron heridos de gravedad tras una colisión entre un coche y una moto en la EI-600 del municipio de Sant Antoni (Ibiza).

El suceso tuvo lugar en torno a las 21.51 horas en el kilómetro 8 de esta vía.