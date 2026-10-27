Una persona herida al precipitarse desde tres metros de altura en el Torrent de Pareis

Archivo - El helicóptero sa Milana durante una de sus intervenciones.
Archivo - El helicóptero sa Milana durante una de sus intervenciones. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 27 octubre 2026 15:18
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PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida este martes al precipitarse desde tres metros de altura en el Torrent de Pareis.

El accidente, según ha informado Bomberos de Mallorca, ha ocurrido sobre las 12.40 horas.

La víctima, en circunstancias que por el momento se desconocen, se ha precipitado desde una altura de tres metros.

Los bomberos la han rescatado y trasladado en helicóptero hasta el Hospital Universitario Son Espases.

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