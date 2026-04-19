Personal del Consell participa en una formación sobre gobernanza y sostenibilidad turística. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Todo el equipo de la Dirección Insular para la Gobernanza y la Sostenibilidad del Consell de Mallora, encabezado por su director, Pedro Mas, ha participado en el curso 'Mallorca: gobernanza y sostenibilidad turística en acción', una iniciativa formativa organizada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Raixa, con el objetivo de reforzar conocimientos y estrategias en el ámbito del turismo sostenible.

El primer día de formación, el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, destacó que con esta formación, la institución refuerza su compromiso con la mejora continua y con la promoción de un turismo más sostenible, equilibrado y respetuoso con el territorio, según ha recogido el Consell de Mallorca en un comunicado.

Esta formación se ha concebido como un espacio participativo que combina conocimiento teórico con experiencias prácticas, favoreciendo así un aprendizaje significativo.

A través de diferentes ponencias, el programa ha permitido profundizar en los principales retos del turismo en Mallorca. En concreto, se abordan cuestiones como la protección de la cultura y del patrimonio en el marco de un modelo turístico sostenible, desestacionalizado y arraigado a la identidad del territorio.

Desde una perspectiva pedagógica, el curso ha fomentado la reflexión crítica y el diálogo, con dinámicas participativas que han facilitado a los asistentes conectar los contenidos con su realidad profesional.

Además, se ha trabajado la concienciación y la percepción hacia el turismo de los residentes para promover una visión más positiva e integradora.

Entre los contenidos destacados, se han tratado temas como la artesanía, la gastronomía, la tradición y el producto local, presentados como casos prácticos que ejemplifican como los entes locales pueden intervenir de manera efectiva en la construcción de un modelo turístico más responsable y sostenible.

Además, el análisis de experiencias reales en el sector hotelero y turístico ha aportado una visión aplicada, orientada a la toma de decisiones y a la implementación de buenas prácticas.

El curso se ha completado con una mesa redonda y actividades colaborativas que han fomentado el intercambio de ideas y la cocreación de propuestas, a fin de consolidar un aprendizaje activo orientado a la acción y a la transformación del modelo turístico.