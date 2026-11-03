Personal de PortsIB se formará para patronear embarcaciones fuera de los puertos y vigilar zonas de boyas y de fondeo - CAIB

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Personal de PortsIB se formará para patronear embarcaciones fuera de las zonas de servicio de los puertos autonómicos con el objetivo de desarrollar las funciones de vigilancia, inspección y control, especialmente en los campos de boyas, las zonas de fondeo y otras instalaciones marítimas.

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha acordado con la Dirección General de la Marina Mercante un convenio que responde a la necesidad de disponer de personal con la capacitación náutica adecuada para gobernar las embarcaciones destinadas a estos servicios.

Según ha informado la Conselleria este martes en un comunicado, la medida afecta a diferentes categorías profesionales de PortsIB, entre ellas los encargados de puertos, los guardamuelles y el personal de vigilancia costera y litoral.

Para ello, la Dirección General de la Marina Mercante determinará los requisitos de formación teórica y práctica y aprobará un plan específico, teniendo en cuenta las características de las embarcaciones, las funciones que desarrolla el personal y las necesidades operativas del servicio.

El acuerdo establece la creación de un certificado específico de 'Patrón de embarcaciones del ente público Ports de Balears', que expedirá la Marina Mercante. Esta acreditación habilitará exclusivamente para el manejo de las embarcaciones de PortsIB en el ejercicio de sus funciones y no supondrá la obtención de un título profesional de la Marina Mercante.

El sistema contempla dos vías para obtener la certificación. Por una parte, la realización de los cursos y las prácticas correspondientes para quienes no dispongan de formación previa reconocida y, por otra, la convalidación total o parcial de titulaciones náuticas ya obtenidas, tanto profesionales como de recreo, de acuerdo con los requisitos establecidos.

La formación incluirá contenidos de navegación, comunicaciones, seguridad marítima y manejo de embarcaciones. Los cursos se impartirán en centros reconocidos o autorizados por la Dirección General de la Marina Mercante y su coste será asumido por PortsIB.

Los certificados tendrán una validez de cinco años y estarán vinculados a la prestación de servicios en el ente público. El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro.

Para su desarrollo, ambas administraciones constituirán una comisión mixta de seguimiento encargada de coordinar las actuaciones y supervisar la aplicación del acuerdo. La concreción del plan formativo y de los cursos correspondientes se llevará a cabo en las siguientes fases de desarrollo del convenio.