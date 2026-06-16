Picornell recurre la admisión de la querella de Campos y no declarará hasta que se pronuncie la Audiencia

El expresidente del Parlament Balti Picornell (2i) a las puertas de los juzgados de Vía Alemania. - EUROPA PRESS

PALMA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Parlament Balti Picornell ha recurrido ante la Audiencia Provincial la admisión de la querella por injurias presentada en su contra por el diputado de Vox Jorge Campos y no ha declarado este martes en los juzgados de Vía Alemania.

Picornell estaba otra vez citado después de que el pasado jueves tampoco declarara alegando que la querella no se le había notificado todavía y la declaración queda ahora a expensas del pronunciamiento de la Audiencia Provincial.

A las puertas de los juzgados, Picornell ha reivindicado que acude a los juzgados "por ser valientes" y para que "esto no le pase a ningún compañero".

Cabe recordar que la causa nace de una querella presentada por Campos a raíz de una fotografía que el expresidente de la Cámara autonómica ha publicado en reiteradas ocasiones en redes sociales y en la que se le puede ver posando junto a un grafiti que reza "J. Campos puto nazi" y que Picornell insiste en enmarcar en la libertad de expresión.

El letrado de Picornell, Josep Rosell, del colectivo Acció Casandra, ha reiterado que tratándose de un cargo público, la jurisprudencia dice que el abanico y la libertad de expresión es más amplia que hacia un ciudadano.

"Queremos poner a prueba, ahora que quieren despenalizar las injurias a la corona y a los sentimientos religiosos, cuál es el nivel que da el Reino de España a la libertad de expresión hacia un político en activo por parte de un ciudadano particular que ha dejado la política", ha indicado el letrado.

Cabe recordar que la pasada semana, el letrado defendió que referirse como "nazi" a un político que se ha significado con homenajes el Valle de los Caídos, "se ha posicionado contra represaliados del franquismo y que ha manifestado que el 18 de julio es el día más importante de España, tiene que entrar dentro de la libertad de expresión, porque [Campos] no se ha significado como particular".

Antes de la primera citación, Picornell afirmó que se hizo "en tono humorístico" la fotografía que después ha difundido en varias ocasiones en redes sociales en la que se llamaba "puto nazi" al ahora diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos.

Una veintena de personas han apoyado a Picornell antes de acceder a los juzgados y la salida lo han recibido con aplausos.