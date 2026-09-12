Piden 11 años de prisión para un acusado de secuestrar, maltratar y amenazar a su pareja pese a una orden de alejamiento

Archivo - Dos coches policiales a su llegada al juicio contra Pau Rigo, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo jueves (10.00 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de secuestrar, agredir y amenazas a su pareja pese a tener una orden de alejamiento en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 11 años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros como supuesto autor de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar, amenazas, malos tratos, trato degradante y detención ilegal.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el 26 de diciembre de 2026, cuando ambos quedaron en Palma. Él le reprochó que mirara a otro chico y le tiró del pelo, le arrebató el móvil y le llevó hasta la antigua prisión.

La introdujo en el inmueble abandonado por la fuerza y, esgrimiendo un cúter, le amenazó con atarla. "Hago todo esto para corregirte, para que aprendas, porque eres mi mujer y te vas a quedar conmigo", le dijo.

Durante las aproximadamente cinco horas que la víctima estuvo privada de libertad sufrió golpes, agarrones del cuello, empujones, patadas, puñetazos e intentos de asfixia.