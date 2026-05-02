Piden 16 años de prisión para un acusado de intentar matar a su inquilino quemándola con un mechero en Palma

Archivo - La fachada de la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). . - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo lunes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de intentar matar a uno de sus inquilinos rociándola con líquido inflamable y prendiéndole fuego con un mechero en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 16 años de prisión y al pago de una indemnización de 3.175 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio y otro de incendio.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la mañana del 2 de agosto de 2025 en un domicilio de Palma que era propiedad del acusado.

En ese momento tenía arrendadas varias habitaciones a otras personas, entre ellas la víctima. El procesado roció toda la casa y al propio perjudicado, que se encontraba dormido, con tres o cuatro litros de líquido inflamable.

Después trató de prenderle fuego con un mechero, pero no lo consiguió dado que la víctima se despertó y comenzó a forcejear con el sospechoso.