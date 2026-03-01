Piden cinco años de cárcel para una empleada de un banco por apropiarse de más de 300.000 euros de los clientes

Archivo - Un hombre saca dinero en un cajero automático, a 15 de octubre de 2025, en Cerceda, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo miércoles (09.15 horas) la vista previa del juicio contra una empleada de una entidad bancaria que se apropió de 312.656 euros de los clientes.

La Fiscalía solicita que sea condenada a cinco años de prisión y que indemnice a la empresa con 294.963 euros como supuesta autor de delitos de apropiación indebida o, de forma subsidiaria, de estafa y falsedad en documento mercantil.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron entre enero de 2010 y abril de 2014, tiempo durante el cual la procesada trabajaba en una sucursal bancaria en la localidad de Sa Pobla (Mallorca).

Aprovechando que se encargaba de la custodia y la administración de los fondos de los clientes de la entidad, se apoderó de distintas cantidades de dinero que estos tenían depositadas en sus cuentas.

Para ello realizaba disposiciones de efectivo de las cuentas de los clientes sin que ellos dieran su consentimiento ni tuvieran conocimiento de ello o traspasaba el dinero a su cuenta personal. A veces lo realizaba desde su puesto de trabajo y otras, aprovechando al ausencia de sus compañeros, desde el de estos.

La vista previa de este juicio estaba fijada para hace cerca de dos semanas, pero la Audiencia Provincial decidió fijar una nueva fecha.