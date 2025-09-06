Piden cinco años de cárcel para un hombre acusado de vender MDMA y ketamina en la puerta de una discoteca en Ibiza

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este viernes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de vender MDMA y ketamina en la puerta de una discoteca en la isla de Ibiza.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de cinco años de prisión y una multa de 1.200 euros por un delito contra la salud pública.

Según el escrito del Ministerio Público, el acusado se encontraba en mayo de 2022 en la puerta de una discoteca y llevaba encima varias bolsas con MDMA y ketamina con un valor estimado de 400 euros, además de 100 euros de ventas anteriores.