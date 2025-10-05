Piden cinco años de cárcel para un hombre que fue pillado con MDMA, cocaína y ketamina en Ibiza hace más de una década

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo miércoles (10.00 horas) la vista previa del juicio contra un hombre que fue sorprendido con MDMA, ketamina y cocaína en Ibiza hace ya más de una década.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cinco años de prisión y al pago de una multa de 863 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, el hombre fue sorprendido a las 23.30 horas del 30 de junio de 2015 por agentes de la Policía Local de Ibiza en la confluencia entre las calles Playa den Bossa y Sa Pobla.

Escondidas en su bañador llevaba 18 pastillas de MDMA, 1,9 gramos de cocaína y 0,4 gramos de ketamina con la supuesta intención de venderlas a terceras personas.