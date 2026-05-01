Piden cuatro meses de prisión a un hombre por dejar a otro malherido e inconsciente tras sufrir un atropello accidental

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (10.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de abandonar a otro, malherido e inconsciente, después de sufrir un atropello accidental en una finca de Mallorca.

Fiscalía pide que el hombre sea condenado a cuatro meses y 15 días de prisión por abandono del lugar del accidente y a una multa de 540 euros por conducir sin carné.

Los hechos se remontan al 9 de octubre de 2021, cuando el procesado acudió con su camión, aunque no tenía carné, a una finca en Mallorca. Fue en el momento de abandonar la ubicación cuando, según señala el Ministerio Público en su escrito, el hombre que estaba cerrando la puerta de entrada fue arrollado accidentalmente por el vehículo, que el otro había dejado con el motor en marcha y con el freno de mano, aunque falló.

El hoy procesado acudió en auxilio de la víctima, sigue el escrito de acusación, pero al ver que no respondía, abandonó el lugar. El perjudicado fue auxiliado por los vecinos, que oyeron sus gritos cuando recuperó la consciencia, tres horas después.

Las múltiples lesiones y su gravedad obligaron a la víctima a recibir un tratamiento quirúrgico que necesitó más de 700 días de curación. El seguro ha abonado a la víctima por las lesiones más de 370.000 euros.