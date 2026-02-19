Piden una intervención urgente ante la aparición de perros abandonados en Ibiza

Pacma pide una intervención urgente ante la aparición de perros abandonados en Sant Josep - PACMA

IBIZA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El partido animalista Pacma ha solicitado una intervención urgente por parte del Ayuntamiento de Sant Josep tras la difusión pública de imágenes de perros presuntamente abandonados en el municipio.

Así, ha instado a que cualquier actuación se ajuste estrictamente a la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, según ha manifestado el partido.

El coordinador insular de Pacma en Ibiza, Olivier Hassler, ha explicado que la gestión del abandono animal "no debe limitarse a una actuación administrativa puntual, sino garantizar la recogida, custodia, atención veterinaria y promoción de la adopción responsable", tal y como establece la normativa estatal.

La formación política ha explicado que las administraciones locales tienen obligaciones específicas en materia de protección y bienestar animal que deben aplicarse con criterios verificables y trazables.

En este contexto, Pacma ha solicitado al área de Medio Ambiente la realización de una auditoría pública del servicio de recogida y custodia de animales, la publicación íntegra de los contratos y protocolos vigentes y la apertura de una mesa de trabajo con protectoras y entidades especializadas del municipio.

Asimismo, han propuesto reforzar los programas de prevención del abandono y esterilización, priorizando criterios de bienestar, transparencia y control público en cualquier modelo de gestión.