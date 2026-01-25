Piden siete años de prisión para un ladrón reincidente por robar 160 euros en un bar de Manacor y agredir a una camarera

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo jueves (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un ladrón reincidente acusado de robar 160 euros en un bar de Manacor y, en su huída, agredir a una de las camareras del local.

La Fiscalía interesa que el hombre sea condenado a siete años y tres meses de prisión y al pago de una indemnización de 1.220 euros como supuesto autor de un delito de robo con violencia y otro de lesiones.

Fue el pasado 29 de mayo cuando el acusado, según expone la fiscal en su escrito de acusación, aprovechó la ausencia momentánea de la camarera de un bar de Manacor para abrir la caja registradora y apropiarse de la recaudación.

Cuando trataba de huir se topó con la trabajadora del establecimiento, con quien inició un forcejeo y a quien posteriormente propinó un empujón.

El acusado fue detenido en las inmediaciones del local y lleva en prisión provisional desde entonces. En ese momento portaba consigo 152 euros en efectivo, pero la cantidad total sustraída fue de 160 euros. Por lo tanto, en el caso de ser condenado deberá devolver los ocho euros que gastó o extravió.

El hombre ha sido condenado en tres ocasiones por delitos de robo con fuerza --cometidos entre 2023 y 2025-- que suman una pena total de tres años de prisión.