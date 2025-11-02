Piden tres años de prisión por agredir sexualmente a su hija discapacitada en Santa Ponça

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo viernes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija, quien presenta una discapacidad cognitiva, en Santa Ponça (Calvià).

La Fiscalía solicita que sea condenado a tres años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar en abril de 2024 en una finca propiedad del procesado ubicada en Santa Ponça.

El hombre sometió a su hija a tocamientos de carácter sexual y le profirió comentarios obscenos mientras le mostraba sus genitales.

La víctima, señala el representante del Ministerio Público, tiene una discapacidad intelectual y un diagnóstico de trastorno neurocognitivo derivado de un ictus cerebral que sufrió años antes.