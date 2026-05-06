Pillada tratando de robar a turistas en plena calle en Palmanova

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil en una playa de Mallorca. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Palmanova a una mujer que fue sorprendida mientras trataba de robar a turistas en plena calle.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado lunes, mientras una patrulla de Seguridad Ciudadana realizaba labores de prevención de la delincuencia en la zona de playa de esta localidad.

Los agentes observaron a un grupo de turistas que caminaba por el paseo marítimo y se percataron de que una mujer manipulaba una de las mochilas que una turista transportaba en un carrito infantil.

Ante tales hechos, los guardias civiles descendieron rápidamente del vehículo oficial para interceptar a la sospechosa.

Al verse sorprendida, la mujer reintrodujo el objeto que acababa de sustraer en la mochila de la víctima e inició la huida en sentido contrario junto a un acompañante.

Los agentes lograron interceptar tanto a la mujer como al varón que la acompañaba. Tras su identificación, se comprobó que ambos poseen numerosos antecedentes.

Además, al varón le consta una orden de alejamiento de 300 metros de la localidad de Valldemossa por hechos similares.

Al consultar a las turistas afectadas, estas manifestaron no haberse percatado de la situación. Tras revisar sus pertenencias, confirmaron que no les faltaba nada, aunque su bolso había sido efectivamente manipulado y abierto.