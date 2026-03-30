Pillado usando la tarjeta de aparcamiento de su suegra fallecida en Palma: se enfrenta a una multa de hasta 6.000 euros

La tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida que usaba el denunciado, propiedad de su suegra fallecida. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un hombre por supuestamente emplear la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida de su suegra fallecida.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, ocurrieron sobre las 12.45 horas del pasado lunes en un centro comercial del barrio del Coll d'en Rabassa.

Los agentes estaban controlando las plazas reservadas para personas con movilidad reducida cuando observaron un vehículo estacionado en uno de estos espacios que exhibía una tarjeta con fecha de caducidad del 9 de agosto de 2027.

Al realizar las comprobaciones pertinentes con el listado de tarjetas, descubrieron que la titular del documento figuraba como fallecida desde el 10 de junio de 2025.

Lograron contactar por teléfono con un familiar de la difunta, quien salió del centro comercial a los pocos minutos. El conductor, un hombre de 68 años y nacionalidad española, admitió que la tarjeta era de su difunta suegra y alegó desconocer la prohibición de utilizarla.

Fue denunciado por infringir el reglamento general de circulación a causa del estacionamiento indebido, lo que supone una sanción de 200 euros, y por infracción a la ley autonómica de accesibilidad por el uso de una tarjeta de una persona difunta, un hecho que puede acarrear una multa de entre 300 y 6.000 euros.

Los agentes intervinieron la tarjeta fraudulenta y el hombre retiró el vehículo de la plaza reservada.