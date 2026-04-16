Pillan a dos hombres tratando de introducir más de 2.700 cajetillas de tabaco a través del aeropuerto de Palma

Los paquetes de tabaco intervenidos a los dos sospechosos. - GUARDIA CIVIL

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 2.740 cajetillas de tabaco en el equipaje de dos pasajeros en el aeropuerto de Palma.

Fue la noche del pasado miércoles cuando los agentes sospecharon que dos de los pasajeros de un vuelo procedente de Madrid podrían estar transportando tabaco en sus equipajes.

Los dos sospechosos, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, fueron localizados cuando trataban de abandonar Son Sant Joan sin haber declarado el contenido de sus maletas.

Al registrarlas, los agentes encontraron 2.740 cajetillas de tabaco valoradas en 14.844 euros, que fueron intervenidas.

Los dos hombres, ambos originarios del este de Europa y mayores de edad, fueron propuestos para sanción por infringir la ley de contrabando.