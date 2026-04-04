Pillan a dos jóvenes 'in fraganti' mientras robaban en el interior de varios vehículos en La Soledat

Objetos intervenidos a los jóvenes por el robo en el interior de vehículos en La Soledat. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a dos jóvenes que interceptaron después de que, supuestamente, hubieran robado en el interior de diversos vehículos en la barriada palmesana de la Soledat.

La actuación policial se desarrolló durante la madrugada del miércoles, cuando el 091 fue alertado porque dos varones trataban de forzar la cerradura de algunos vehículos en la zona.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha indicado que, al llegar agentes, se entrevistaron con la persona que llamó a la Policía Nacional y este les explicó que los presuntos autores se habían ido en dirección al Polígono de Llevant, además de facilitarles una descripción de los supuestos autores.

Mientras los agentes daban una batida por el parque de Can Palou, observaron a dos varones encapuchados que salieron a la carrera. Al ver que encajaban plenamente con la descripción que había aportado el testigos, les interceptaron y los policías les intervinieron bridas, guantes y una linterna que habrían usado para, presuntamebnte, forzar los coches.

Tras retener a los jóvenes, otras patrullas dieron batidas por las inmediaciones de La Soletat para ver si había más coches afectados y localizaron una camioneta con la puerta delantera izquierda abierta. Al localizar al propietario, este comprobó que le habían sustraído un bolso con documentación y una caja de herramientas.

Igualmente, localizaron cuatro vehículos más con signos de haber sido forzados y en el interior de algunos de ellos había bridas con las que, posiblemente, se habrían tratado de forzar la ventanilla.

Finalmente los agentes procedieron a la detención de los dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, aunque la investigación sigue abierta, ya que no se descarta que haya más perjudicados.