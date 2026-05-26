Pillan a dos menores que trataron de vender online el monopatín que acababan de robar. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha recuperado un monopatín que había sido robado en Son Ferriol tras identificar a dos menores por su posible implicación después de que uno de ellos lo pusiera a la venta internet.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, la intervención del monopatín, de estilo 'longboard', tuvo lugar el pasado 22 de mayo.

La Unidad de Seguridad Integral (USEI) identificó a dos menores de edad y se instruyó un informe por presuntos delitos leves de hurto y receptación.

Los hechos se iniciaron al mediodía, cuando la víctima, un hombre de nacionalidad española de 45 años, acudió a dependencias policiales para interponer una denuncia.

El perjudicado explicó que le habían robado la tabla el 17 de mayo mientras se encontraba con sus hijos en el 'skatepark' de la calle Escola Nacional.

Además, indicó que había localizado el objeto en una aplicación móvil de artículos de segunda mano por un precio de 99,99 euros y que había concertado una cita con el vendedor a las 17.00 horas del mismo día en la plaza del Prevere Bartomeu Font.

Ante esta información, los agentes acompañaron al denunciante al lugar acordado para la transacción. Los efectivos policiales esperaron hasta que la víctima inició la conversación con el vendedor, que resultó ser un adolescente.

La policía preguntó por el origen del objeto y el joven dijo que se lo había dado un amigo para deshacerse de él y que él había decidido venderlo en internet para obtener un beneficio de 100 euros.

A continuación, los policías acompañaron al menor a su domicilio, donde custodiaba el 'longboard', para informar a sus tutores legales y recuperar el objeto sustraído.

En la entrada del inmueble se presentaron el padrastro del vendedor y el presunto autor material del hurto, otro menor, acompañado de su madre.

En presencia de los agentes, el joven reconoció haber robado la tabla para venderla a través de su amigo y conseguir dinero. Los agentes devolvieron el monopatín a su legítimo propietario y todas las diligencias instruidas fueron remitidas a la Fiscalía de Menores.