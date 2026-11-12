Pimem pide al PP que el Estado invierta en infraestructuras y ejecute la deflactación del IRPF

Reunión de Pimem y el PP - PP

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) ha pedido al PP que el Estado invierta en infraestructuras y que impulse una actualización de los parámetros del IRPF.

Así lo ha puesto sobre la mesa la patronal este miércoles en una reunión con el candidato del PP al Senado por Mallorca, Sebastià Sagreras, en el marco de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Para Pimem, según ha señalado en una nota de prensa tras el encuentro, en un contexto en que sube el nivel de vida y cuesta más llegar a final de mes, las instituciones "tienen que hacer lo que esté en sus manos para erradicar la progresividad en frío, es decir aumentas los salarios para compensar la inflación, pero los tramos, los mínimos, las reducciones o deducciones del IRPF siguen congelados".

Esta situación, a su entender, provoca que proporcionalmente se paguen más impuestos sin haber incrementado el poder adquisitivo del trabajador y del autónomo.

Respecto a las infraestructuras, Pimem ha solicitado que el Govern entre en la cogestión del aeropuerto y una mejora substancial en las inversiones ferroviarias para facilitar la movilidad interna de Mallorca.

En concreto, ha pedido más ayudas estatales para ampliar la red ferroviaria hacia Alcúdia, Artà y otras zonas con demanda, financiar más autobuses interurbanos y aumentar sus frecuencias, crear intercambiadores de transporte y mejorar las conexiones entre los pueblos y Palma.

Por otro lado, ha señalado que la falta de financiación "obliga hacer grandes esfuerzos" por parte del Govern y ha apuntado a la necesidad de contar con el apoyo del Estado en una materia "muy sensible"; la falta de agua ante el aumento de la población y las extremas temperaturas en el archipiélago.

"Debemos adelantarnos a uno de los problemas que más puede condicionar nuestra economía, la falta de agua en momentos concretos del año y pedimos al gobierno de Madrid partidas económicas para asegurar un correcto abastecimiento", han explicado desde la patronal.

Durante el encuentro, han indicado, la patronal y el PP han coincidido en "la necesidad de avanzar en reducir la burocracia, rebajar los impuestos y facilitar al máximo que las empresas puedan contratar, crecer y generar más empleo estable".

Pimem ha defendido la necesidad que el futuro Gobierno tenga como prioridad una futura ley de crecimiento empresarial que sitúe el aumento de la dimensión de las pymes entre las prioridades de la política económica.

Otro punto de coincidencia entre la patronal y el partido ha sido la deflactación del IRPF en el tramo estatal, así como la propuesta explicada por los 'populares' para que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros no tengan que declarar el IVA.

La patronal ha visto con buenos ojos la bonificación del 100% de las cotizaciones empresariales durante el primer año a los autónomos que contraten el primer trabajador y del 50% por el segundo, además de reducir las cotizaciones por desempleo a las empresas que mantengan plantillas más estables que la media del sector.

A la reunión, según ha informado el PP en nota de prensa, han asistido también la número cuatro de la candidatura al Congreso por Mallorca, Xisca Porquer, y el vicesecretario de Programa del PP Baleares, Toni Costa.

Durante la misma, Sagreras ha asegurado que con el líder del PP y candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, "las pymes tendrán menos impuestos, menos burocracia y más facilidades para contratar, crecer y generar empleo".

"Las pequeñas y medianas empresas son el motor de nuestra economía y necesitan un Gobierno de España que les facilite las cosas, en lugar de ponerles cada vez más obstáculos", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que uno de los principales compromisos del PP es reducir un 35% las cargas administrativas de las pymes antes de 2029, eliminando tres normas innecesarias por cada nueva regulación y simplificando los trámites para poner en marcha una actividad económica.

El programa contempla incentivos fiscales, laborales y administrativos para facilitar el crecimiento de las empresas de hasta 250 trabajadores.

"No puede ser que un pequeño empresario tenga que dedicar más tiempo a cumplir con la burocracia que a sacar adelante su negocio. Queremos que crecer deje de ser un castigo y que las empresas tengan oportunidades reales para aumentar su actividad y crear puestos de trabajo", ha afirmado.

Así, el candidato ha reivindicado que "frente a una política que aumenta las cargas sobre quienes trabajan y emprenden", su partido defiende que "donde mejor está el dinero es en los bolsillos de la gente, de los autónomos y de los pequeños empresarios".

Por otra parte, ha incidido en la necesidad de mejorar la competitividad de las pymes de las Islas mediante incentivos fiscales a la innovación, herramientas de inteligencia artificial, formación y apoyo en ciberseguridad, así como medidas para reducir los costes energéticos.

Sagreras ha puesto especial énfasis en la necesidad de compensar los sobrecostes derivados de la insularidad, garantizando conexiones marítimas y aéreas suficientes para pasajeros y mercancías y mejorando las infraestructuras energéticas, de agua y telecomunicaciones.

"Una empresa de Mallorca no puede competir en igualdad de condiciones si tiene que asumir costes adicionales por el simple hecho de estar en una isla", ha defendido, a la vez que ha asegurado que Feijóo "conoce esta realidad".

También ha destacado las medidas para "mejorar la gestión" de las bajas laborales, reforzar el papel de las mutuas y adaptar la Formación Profesional dual a las necesidades reales del tejido empresarial.

El PP, ha dicho, quiere premiar a quienes crean empleo y apuestan por la estabilidad laboral, "porque cada nueva contratación representa una oportunidad para una familia y para el conjunto de nuestra economía".

Finalmente, Sagreras ha reivindicado las medidas impulsadas por el Govern balear, como la cuota cero para nuevos autónomos y la simplificación administrativa, como ejemplo de las políticas que el PP quiere extender al conjunto de España.

"En Baleares ya estamos demostrando que estamos al lado de los autónomos y de las pequeñas empresas. Ahora necesitamos un Gobierno de España que siga ese mismo camino, que no penalice a quien crece, que no castigue a quien contrata y que no ponga trabas a quien emprende. Ese es el compromiso de Alberto Núñez Feijóo con las pymes de Mallorca y de todo Baleares", ha concluido.