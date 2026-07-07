La plantilla de EMT Palma respalda el preacuerdo del nuevo convenio colectivo, que recoge mejoras sociales y económicas

PALMA, 7 (EUROPA PRESS)

La mayoría de la plantilla de la EMT de Palma ha respaldado el preacuerdo para el nuevo convenio colectivo 2026-2028, que recoge importantes mejoras sociales y económicas para el conjunto de los trabajadores de la empresa municipal.

Así lo ha destacado el comité de empresa de EMT Palma en un comunicado, en el que ha puesto en valor que el preacuerdo se alcanzó el pasado 19 de junio tras más de cinco años de "intensas y complejas" negociaciones.

Según el comité, este largo proceso ha sido fruto del "esfuerzo, la constancia y el compromiso" de las personas que han participado en la negociación.

Este lunes se celebró el referéndum para que la plantilla pudiera pronunciarse sobre el contenido del preacuerdo y una inmensa mayoría de los trabajadores respaldó el texto, otorgándole el apoyo necesario para su aprobación definitiva.

Con este resultado se pone punto final a un proceso especialmente exigente que ha requerido años de trabajo, diálogo y responsabilidad por parte de todas las personas implicadas, han subrayado desde el comité de empresa.

A su criterio, el nuevo convenio supone un importante avance en derechos, mejoras sociales y condiciones económicas, ofreciendo estabilidad y garantías para el presente y el futuro de la plantilla.

Desde el comité de empresa han expresado su "orgullo por el trabajo realizado y agradecer el respaldo, la confianza y la implicación demostrados por toda la plantilla durante este proceso".

"Este logro es el resultado del esfuerzo colectivo y de la unidad de los trabajadores y trabajadoras. La firma de este convenio no representa un punto de llegada, sino un nuevo punto de partida", han resaltado.

AMPLIO CONSENSO

El Ayuntamiento de Palma ha destacado el amplio consenso alcanzando con todos los sindicatos representados en el comité de empresa para la aprobación del nuevo convenio colectivo.

En una nota de prensa, ha resaltado que el acuerdo permitirá actualizar el marco laboral y adaptarlo a la realidad actual del servicio, así como al proceso de modernización y transformación tecnológica que ha experimentado la EMT Palma en los últimos años, marcado por el incremento del número de viajeros, la ampliación de los servicios, la incorporación de nuevas tecnologías y el impulso de una movilidad cada vez más sostenible.

Entre las principales novedades destacan la progresiva electrificación de la flota, la incorporación de autobuses propulsados por hidrógeno y la puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Operaciones de Son Rossinyol.

Desde Cort han subrayado que la propuesta obtuvo un apoyo superior al 93 por ciento de los votos emitidos por parte de la plantilla, culminando así con éxito el proceso de negociación y alcanzando el respaldo necesario para avanzar hacia su aprobación definitiva.

Este preacuerdo pone fin al periodo transcurrido desde la finalización de la vigencia del convenio correspondiente a 2018-2020 y, según Cort, supone un paso decisivo en la actualización y modernización del marco laboral de la empresa.

El convenio incorpora medidas específicas para reconocer las nuevas responsabilidades asumidas por distintos colectivos profesionales como consecuencia de la evolución tecnológica de la empresa.

Entre las principales novedades figura la creación y adaptación de complementos retributivos destinados a reconocer la especialización técnica, la calidad del trabajo y las condiciones de peligrosidad del personal de mantenimiento.

Asimismo, se adaptan las condiciones laborales de otros colectivos, especialmente en las áreas de tráfico y circulación, para adecuarlas a las nuevas funciones y responsabilidades que exige el actual modelo de servicio.

El acuerdo también actualiza los procesos de contratación y promoción profesional, impulsa el relevo generacional mediante la adaptación a la normativa vigente sobre jubilación parcial y contratos de relevo, y reconoce nuevas funciones derivadas de la evolución organizativa de la empresa.

En materia de conciliación e igualdad, incorpora nuevos derechos relacionados con el permiso parental, medidas de protección frente a fenómenos meteorológicos adversos y actuaciones orientadas a garantizar la protección de los trabajadores y la defensa de la igualdad.