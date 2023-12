Plataforma contra los Megacruceros da plantón al Govern en una reunión este miércoles con navieras y otras entidades

PALMA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma contra los Megacruceros ha rechazado asistir este miércoles a una reunión convocada por el Govern con navieras y otros agentes implicados en la materia, incluida la plataforma a favor de los cruceros.

Según han indicado a Europa Press desde la Conselleria de Turismo, la reunión se perfila como una primera toma de contacto con estas entidades. Desde el Govern han recordado que la programación de cruceros de 2024 ya está cerrada y en cualquier caso se pretende "establecer un foro de diálogo" de cara a 2025.

Desde la Plataforma contra los Megacruceros --que integran diversas entidades como GOB, ARCA, Palma XXI y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma-- han dicho "no entender" el orden del día de esta reunión, y cuestionan que se incluya en la mesa a entidades con las que no se ha establecido "ningún acuerdo previo de participación".

En un comunicado, la Plataforma ha instado al Govern a poner sobre la mesa "su propuesta por escrito del futuro de este tipo de turismo", y sobre ella estarán "encantados" de reunirse con el Govern. Además, han recordado que el Govern y el resto de partes interesadas "saben perfectamente" cuál es su posición.

Como ha recordado, el Govern alcanzó un acuerdo con las navieras de un límite de tres cruceros en puerto al día. Según la Plataforma, eso "no ha reducido la contaminación en la bahía de Palma, ni ha limitado la afluencia de cruceristas a la ciudad, ya que en los últimos meses de la temporada de 2023 han sido muy similares a la de 2019".

Por ello, este colectivo reivindica limitar la capacidad a "un megacrucero máximo al día, y un máximo de 4.000 personas que bajen a visitar la ciudad". Al mismo tiempo, demandan hacer un estudio científico de los impactos de estos barcos sobre la ciudad de Palma desde un punto de vista ambiental, social y económico.

CROWDFUNDING PARA PAGAR UNA MULTA

Precisamente, la Plataforma prevé presentar este miércoles una campaña de micromecenazgo --'crowdfunding'-- para sufragar el coste de una multa por una acción de protesta en 2022 para recibir al crucero más grande del mundo, el 'Wonder of The Seas', que llegaba por primera vez al puerto de Palma.

En concreto, se trata de una sanción por la acción que llevaron a cabo los activistas de la plataforma el 9 de mayo de 2022 a bordo del velero histórico 'Rafael Verdera'. Con esto pretendían poner de manifiesto las "brutales dimensiones" del megacrucero.

La Guardia Civil impidió al velero aproximarse al 'Wonder of The Seas', al estar éste situado en una zona restringida a embarcaciones recreativas.