El plazo para presentar propuestas para la creación del futuro pabellón del Lluís Sitjar comienza este miércoles

Archivo - Antiguo estadio Lluís Sitjar - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plazo para presentar propuestas al concurso de anteproyectos arquitectónicos del futuro pabellón municipal previsto en los terrenos del antiguo estadio Lluís Sitjar comenzará este miércoles.

El Ayuntamiento de Palma ha informado en una nota de prensa del inicio del plazo, después de que el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) haya publicado este martes la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativa a este ámbito.

Los equipos interesados podrán presentar sus propuestas al concurso hasta el próximo 9 de febrero de 2027, cuando finaliza el plazo.

La modificación del planeamiento tiene como finalidad establecer una nueva ordenación urbanística del ámbito, facilitar la plena titularidad municipal de los terrenos y adaptar los usos previstos, incorporando, además del deportivo, otros de carácter asistencial.

De acuerdo con las bases del concurso, el futuro pabellón tendrá capacidad para entre 2.000 y 2.500 espectadores y estará preparado para albergar diferentes disciplinas deportivas. De este modo, las propuestas deberán articularse en torno a tres grandes bloques: pabellón deportivo, zonas complementarias y espacios flexibles.

El equipamiento deberá disponer de diferentes espacios auxiliares para deportistas, espectadores y personal, entre ellos instalaciones para deportistas, que incluirán vestuarios, enfermería, salas de masaje, despachos de entrenadores y árbitros y almacenes de material deportivo, entre otros servicios.

También se prevén oficinas de administración, salas de reuniones, una sala de conferencias y una cafetería, además de otros destinados a servicios para espectadores, como accesos, taquillas, graderíos y aseos.

El programa de necesidades también contempla la posibilidad de habilitar dos salas para asociaciones vecinales u otros colectivos del tejido asociativo de la ciudad.

Por otra parte, la ordenación prevista contempla aproximadamente 32.500 metros cuadrados de zonas verdes con el objetivo de reforzar la continuidad del corredor verde del Torrent de Sa Riera, del que forman parte el parque de Sa Riera, el parque del Canòdrom, la Sínia d'en Gil y el futuro bosque urbano de El Tirador.

El objetivo, ha destacado el Ayuntamiento, es favorecer la conexión urbana y paisajística entre la Falca Verda, Son Cotoner, Es Fortí y el centro de Palma.

El proyecto prevé la creación de más de 650 plazas de aparcamiento en el ámbito de actuación. En concreto, 125 plazas destinadas a los usuarios del pabellón, además de cinco para autobuses; otras 400 en el aparcamiento previsto en la plaza Barcelona y 131 en la calle Ramón Picó i Campamar, gracias a la nueva alineación prevista para este vial.

En cuanto a preservación del patrimonio, las bases del concurso prevén la incorporación de una huella topográfica o un elemento significativo que recuerde el trazado y la memoria del antiguo estadio del RCD Mallorca, en cumplimiento del acuerdo aprobado por el pleno municipal en abril de 2024.

Del mismo modo, se establece la conservación y puesta en valor del histórico pórtico de acceso del Lluís Sitjar, aunque este podrá ser reubicado dentro del ámbito de actuación.

El concurso se desarrollará en una única fase y contará con una dotación total de 55.000 euros en premios, distribuidos en un primer premio de 25.000 euros para la propuesta ganadora y dos premios de 15.000 euros para los finalistas.

El jurado estará integrado por representantes municipales, técnicos especializados, arquitectos de reconocido prestigio, representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib) y representación vecinal.