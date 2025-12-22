El pleno habilita al alcalde de Sant Josep a negociar una transacción jurídica con los vecinos de los Don Pepe

Archivo - Varios vehículos de Guardia Civil y Policía en el desalojo forzoso de las familias que viven en los apartamentos Don Pepe - Germán Lama - Europa Press - Archivo

IBIZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Sant Josep ha habilitado al alcalde, Vicent Roig, a negociar una transacción jurídica con la propiedad de los apartamentos Don Pepe.

Según ha señalado el alcalde tras el pleno, se trata de un paso "casi definitivo" hacia la resolución final de este conflicto.

Roig ha recordado que ahora mismo hay abiertos varios contenciosos sobre el desalojo y la declaración de ruina que pueden "entorpecer" las posibles soluciones.

El PSOE ha criticado que, tras dos años y medio de mandato, el alcalde ha llevado a aprobación una propuesta que no resuelve la situación de los afectados.

"Hoy no se revertirá la situación de ruina del edificio, no se dará permiso a los propietarios para que puedan volver a sus viviendas ni se iniciará el proceso de revisión", han afirmado los socialistas.

La formación ha explicado que, según unos informes realizados por los mismos técnicos que en 2020 y en 2021 evaluaron el desalojo y la declaración de ruina, el edificio se puede rehabilitar si se invierte en la reforma unos 3,7 millones.