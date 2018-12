El pleno no aprueba ninguna enmienda a la partida presupuestaria destinada a Innovación, Investigación y Turismo

Publicado 18/12/2018 23:01:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament balear no ha aprobado este martes ninguna de las enmiendas presentadas por los distintos partidos políticos a la partida presupuestaria destinada a Innovación, Investigación y Turismo para 2019.

La vicepresidenta y consellera de Innovación, Investigación y Turismo, Bel Busquets, ha apuntado que "estos presupuestos están elaborados en equipo" y ha recordado que la partida presupuestaria destinada a esta Conselleria para 2019 es un 8,96 por ciento más que la destinada en los presupuestos de 2018.

"Pretendemos despertar vocaciones investigadoras, captar talento y motivar a los que partieron para que vuelvan, porque creemos en la necesidad de la investigación para tener una economía fuerte y diversificada", ha apuntado, a lo que ha añadido que "se trata de unas cuentas de presente y de futuro que siguen la ruta marcada a lo largo de la legislatura".

No obstante, el diputado del PP Miguel Ángel Jerez, ha insistido en que "estos presupuestos no solo no responden a la necesidad de la comunidad autónoma sino que el sector turístico ya no aguanta más" y ha asegurado que estos presupuestos "constatan el fracaso" al que la Conselleria ha llevado a Baleares.

"Llevan cuatro años contando lo mismo como si no hubiese un mañana, hablando de la transición hacia un nuevo modelo económico y de otras cuestiones y les tenemos que preguntar si todo esto era verdad o una auténtica broma, porque hemos llegado a la conclusión de que lo que nos decía a principio de legislatura era una estafa", ha apuntado Jerez.

"NECESIDADES TURÍSTICAS"

Josep Melià, de El PI, ha afirmado que "no es ningún secreto el desacuerdo profundo que El PI tiene con la política turística de este Govern" y ha asegurado que "este presupuesto no responde a las necesidades turísticas de Baleares", elaborado por "una Conselleria sin rumbo y sin respuestas".

En esta línea, ha acusado a la Conselleria de "no ejercer" como tal y de "vivir de rentas" y ha temido que "los conflictos en los países competidores que han permitido que en los últimos años hubiese una fuerte demanda turística en Baleares estén cambiando".

El portavoz de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha explicado que "ya se puede afirmar sin peligro de equivocarse que las funciones de la Conselleria relativas al turismo han sido meramente recaudadoras" y ha incidido en que "el Impuesto del Turismo Sostenible solo se ha usado para ir haciendo caja".

Además, ha lamentado que "de impuesto medioambiental tiene poco" y ha criticado "la falta de transparencia del Govern" en relación a la gestión de los fondos de dicho impuesto. "Los que nos visitan tienen derecho a saber qué hace el Govern con el dinero que recauda cada año", ha añadido.

Salvador Aguilera, del Grupo Parlamentario Mixto, ha criticado la "nula capacidad de la Conselleria de poner en marcha el Parc Bit de Ibiza". "Podría usar muchos calificativos, pero después de cuatro presupuestos no tenemos todavía ni una oficina del Parc Bit en Ibiza", ha añadido.

A continuación, ha preguntado el número exacto de inspectores y sancionadores con los que cuenta la Conselleria en materia de alquiler turístico ilegal y, en cuanto al campo de la ciencia, ha pedido una mayor inversión para impulsar la divulgación científica.

"ALTERNATIVAS CLARAS"

El portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, ha pedido a los partidos de la oposición que, después de presentar sus enmiendas, "presenten también una alternativa clara a la política turística que plantea el Govern" y ha tildado de "preocupante" que las distintas formaciones políticas registren enmiendas "sin alternativas".

"Espero una concreción clara de las alternativas que podría haber, ya que nosotros también hemos sido críticos con la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo pero hemos presentado alternativas", ha explicado.

Toni Reus, de MÉS per Mallorca, ha valorado "positivamente" la labor desempeñada por la Conselleria a lo largo de la legislatura y ha elogiado distintas actuaciones como "la transferencia de la promoción turística a los Consells insulares".

"Jerez ha acusado a la consellera de no saber pactar o dialogar pero en la pasada legislatura los miembros del PP no eran capaces de entenderse entre sí mismos y fueron incapaces de llegar a una cuerdo para transferir las competencias de promoción turística", ha añadido.

"UN GRAN LOGRO"

Josep Castells, de MÉS per Menorca, ha asegurado que "es un gran logro" el traspaso de competencias de promoción turística a los Consells insulares y ha recordado que este Govern "ha aprobado los presupuestos de promoción turística más importantes de toda la historia".

Por último, Juli Dalmau, del PSIB, ha explicado que "según las predicciones de la oposición, parecía imposible que el Govern pudiese llegar hasta aquí y presentar un proyecto de presupuestos, pactarlo con los grupos parlamentarios que le dan apoyo y mantener este debate".

"El Govern ha demostrado que tiene un proyecto sólido, con una hoja de ruta marcada y consensuada que permite consolidar las políticas de cambio consolidadas en Baleares desde julio de 2015", ha concluido.