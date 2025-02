Una PNL del PP instando al Gobierno a reconocer la ruta argelina como consolidada, a debate en el primer Pleno de 2025

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una Proposición No de Ley (PNL) del PP instando al Gobierno central a reconocer que la ruta entre el norte de África y Baleares es una ruta consolida, así como a restablecer relaciones diplomáticas con Argelia, se debatirá en el primer pleno del Parlament de este 2025, que tendrá lugar el próximo martes, 4 de febrero, a partir de las 10.00 horas, cuando se retoma el periodo de sesiones.

Con esta PNL, los 'populares' pretenden instar además al Gobierno central a dotar de medios humanos y materiales a Baleares y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el objetivo de que cese el "drama humanitario" que supone la inmigración ilegal.

"No vamos a permitir que el Gobierno de Sánchez siga negando que se haya consolidado la ruta argelina de acceso a la Unión Europea a través de nuestras islas", denunció el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, el día que se registró dicha PNL.

Así, según Sagreras, "el Gobierno de España debe dar prioridad a este asunto en su agenda política y liderar en la Unión Europea cambios en la gestión de las rutas migratorias" porque "las cifras confirman que existe una ruta permanente, consolidada y en creciente expansión entre Argelia y Baleares siendo el 2024 año récord de llegada con 5.836 inmigrantes a bordo de 346 embarcaciones".

"Hay que perseguir de manera eficaz a quienes promuevan y se lucren con la entrada, la circulación y la estancia irregular de estas personas", por ello "el Gobierno de España debe dotar a las Fuerzas y Cuerpos del Estado en Baleares de los medios suficientes y de los reconocimientos económicos que dignifiquen su trabajo, como la equiparación salarial real con otros cuerpos autonómicos y la actualización del complemento de indemnización por residencia", señaló el portavoz de los 'populares' en la Cámara balear.

Por último, Sagreras recordó que "hay que promover políticas de retorno ágiles y proyectos de ayudas al desarrollo de los países de origen" dado que "los centros de menores no acompañados de Baleares están ya al 850 por ciento de su capacidad". "Nuestras instituciones han agotado sus recursos para poder atender con la dignidad que merecen las personas que llegan", concluyó.

OTRAS CUESTIONES

Además de esta cuestión, durante la sesión de control al Govern del primer pleno del periodo de sesiones de 2025, el Parlament debatirá otros temas, como las próximas movilizaciones de médicos contra el borrador de la reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad, la situación de las urgencias durante la epidemia de gripe, las medidas del Govern para rebajar los precios del alquiler, la gestión del Ejecutivo autonómico de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad, o la masificación, entre otras.

Precisamente, esta semana, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha anunciado la salida del partido de Mesa del Pacto por la sostenibilidad, al creer que "no hay avances significativos", y ha hecho una llamada al Govern para que "deje de hacer anuncios sobre limitaciones turísticas que no piensa aplicar".

Entre las razones, el portavoz parlamentario de MÉS ha hecho referencia a la salida del Pacto por la sostenibilidad por parte de varias entidades, a su parecer, las más críticas con el modelo actual, como son el Fòrum de la Societat Civil o el GOB.

Igualmente, esta semana, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha defendido la salida de los Socialistas de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad. Iago Negueruela ha argumentado la decisión del PSIB-PSOE de abandonar la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad en las, a su juicio, contradicciones del Govern.

Concretamente, el socialista ha criticado el "doble discurso" de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en materia turística, y ha opinado que existe "la presidenta de verano, que dice que se tienen que poner límites e incrementar el Impuesto del Turismo Sostenible (ITS), y la Prohens de invierno que ya no habla de poner límites, elimina el techo de turistas de los documentos en materia de sostenibilidad del Govern e ignora lo que dicen los estudios de carga de movilidad como el del Consell de Mallorca".

También en materia turística, se ha pronunciado el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha dicho que "de momento" su formación "no" tiene previsto salir del Pacto por la sostenibilidad. "No queremos dar la mínima oportunidad al Govern de que culpe a los demás de su fracaso", ha zanjado esta semana Castells.

Finalmente, el primer pleno del periodo de sesiones de 2025 concluirá con el debate de una interpelación relativa a políticas de diálogo y participación; dos mociones, una de ellas sobre sociedad digital y otra relativa a política de comercio; y, una PNL acerca de la necesidad de mejorar las políticas de atención a la dependencia así como de dar impulso y reducir las listas de espera del Servicio de Atención a domicilio y Teleasistencia Domiciliaria, todas ellas defendidas por parte del Grupo Socialista en el Parlament.