La población de Baleares crece un 0,2% en el tercer trimestre, hasta los 1,26 millones de habitantes

Archivo - Varias personas en una calle de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población de Baleares ha crecido en el tercer trimestre del año un 0,2% hasta los 1,26 millones de habitantes, según datos de la Estadística Continua de Población publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

Del total de población del archipiélago, con datos a 1 de octubre de 2026, 632.002 son hombres y 636.915 son mujeres. Por su parte, 988.230 son españoles y 280.687, extranjeros.

Por islas, la población de Mallorca se acerca al millón de habitantes y anota en el tercer trimestre 984.746 habitantes. Los datos del INE indican que Menorca alcanza los 104.253 habitantes, Eivissa los 167.663 y Formentera, 12.255 habitantes.

En términos generales, la población de España aumentó en 130.223 personas durante el tercer trimestre de 2026 y se situó en 49,9 millones de habitantes a 1 de octubre de 2026. Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana, la española y la venezolana.