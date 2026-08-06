La población de Baleares crece un 0,36% en el segundo trimestre empujada por el aumento de extranjeros

Archivo - Varias personas van de compras durante el Black Friday. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población de Baleares ha crecido en el segundo trimestre del año un 0,36% en comparación con el trimestre anterior --es el segundo mayor incremento por detrás de la Comunidad Valenciana (0,43%), hasta superar los 1,26 millones de habitantes, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del total de habitantes del archipiélago, algo más de la mitad (635.476) son mujeres y 630.8030 son hombres. Por su parte, 279.415 son extranjeros (+0,96%) y 986.864 son nacionales (+0,19%).

Por islas, la población de Mallorca roza el millón de habitantes (982.500), mientras que Menorca anota 103.588 habitantes, Eivissa 167.988 y Formentera 12.203 a 1 de julio de 2026.

Según los datos del INE, en el segundo trimestre hay en Baleares un total de 472.869 hogares, la mayoría de ellos (130.062) formados por dos miembros. Del total de hogares, 124.390 tienen cuatro miembros o más, 122.148 están formados por una personas y 96.269 tienen tres miembros. Así, el tamaño medio de los hogares del archipiélago es de 2,65 miembros.