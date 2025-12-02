La población de Baleares roza los 1,25 millones tras crecer un 1,5% en un año

Archivo - Calle de Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La población de Baleares se situó en 1.249.844 habitantes a 1 de enero de 2025, con un crecimiento de 18.076 personas en un año, un 1,5% por ciento, por encima del aumento nacional (1%), según los primeros datos del Censo Anual de Población 2025 publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento sitúa al archipiélago como la segunda comunidad autónoma que más ha crecido, junto con la Comunidad de Madrid y solo por detrás de la Comunidad Valenciana (2%).

Del total de personas en las Islas a 1 de enero de 2025, 622.673 eran hombres, mientras que 627.171, mujeres. En Palma, la población alcanzó las 443.196 personas (216.938 hombres y 226.258 mujeres).

Por Islas, en Mallorca la población se situó en 971.068 personas; en Menorca, 102.821; en Ibiza, 164.265; y en Formentera, 11.690. En las cuatro islas se registraron incrementos en comparación con 2024.

Según estos datos, Ibiza fue el noveno municipio español entre las principales ciudades que registró un mayor crecimiento poblacional relativo en 2024, en concreto, del 2,6%.

Asimismo, la cifra alcanzada en Baleares a 1 de enero de este año representa un crecimiento en los últimos años. En concreto, en 2021 la población de las Islas se situaba en 1,18 millones; en 2022, en poco más de 1,18 millones; en 2023, en 1,2 millones; y en 2024, en 1,23 millones.

En cuanto a la estructura de la población, el peso relativo de los mayores de 64 años fue del 16,8.