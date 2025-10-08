Podemos exige a Sánchez y Prohens que garanticen el retorno a España de la activista de la Flotilla Reyes Rigo

Reyes Rigo, Alejandra Martínez y Lucía Muñoz, las tres mallorquinas integrantes de la Global Sumud Flotilla. - PODEMOS BALEARES

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Baleares ha exigido a los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y del Govern, Marga Prohens, que garanticen el retorno a España de la activista mallorquina de la Global Sumud Flotilla que permanece arrestada en Israel, Reyes Rigo.

La formación morada, en un comunicado, ha criticado la "pasividad institucional" y ha reclamado que la respuesta diplomática de ambos mandatarios sea "contundente".

Según ha informado este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, Rigo --quien fue detenida por supuestamente agredir a una funcionaria penitenciaria-- seguirá bajo custodia israelí por ahora.

Este miércoles un tribunal ha dictaminado, tras una prórroga previa decretada el lunes por la Policía, que la retención será prolongada al menos tres días más.

Podemos ha apuntado que la fiscalía israelí está estudiando posibles cargos por agresión pese a que el juez ha reconocido que "lo más justo sería su deportación inmediata".

"Pensamos que Israel está midiendo hasta qué punto puede haber impunidad para ver si pueden retener a Reyes indefinidamente. Por tanto, hacemos un llamamiento para que el movimiento de solidaridad con Palestina pida también su libertad inmediata. Tenemos que continuar presionando en las calles para que el Gobierno facilite y haga todo lo posible para traerla lo antes posible a casa", ha dicho la regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, quien también estuvo enrolada en la Flotilla.

Alejandra Martínez, miembro del partido que también participó en la acción humanitaria y que fue deportada de vuelta a España junto a Muñoz, se ha preguntado "dónde están" tanto Sánchez como Prohens.

"¿Por qué no están llamando a la embajada israelí o estableciendo todos los métodos diplomáticos posibles y de presión institucional para garantizar que una ciudadana española, mallorquina y palmesana vuelva a casa sana y salva?", ha cuestionado.

La liberación de Reyes de su "secuestro", ha sostenido Podemos, debería ser "la prioridad número uno" de todas las instituciones.