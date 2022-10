Podemos Ibiza pide que alumnos que cursan estudios superiores fuera de Baleares se beneficien de deducciones en IRPF

IBIZA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos en Ibiza ha solicitado que los estudiantes de las Pitiusas y Menorca que cursan estudios superiores fuera de Baleares puedan beneficiarse de una deducción en el IRPF de hasta 1.500 euros.

Según ha explicado la formación este miércoles en nota de prensa, en el pleno del Ayuntamiento de Ibiza se propondrá instar al Govern a modificar un artículo del Decreto legislativo que establece esta deducción por descendiente que dependa del contribuyente y curse estudios superiores fuera de la Comunidad.

El portavoz Aitor Morrás ha indicado que la deducción presenta "ciertas limitaciones" y no se aplica a partir de determinados niveles de renta o si el estudiante no se matricula en un mínimo de créditos. Tampoco se aplica si existe la oferta educativa pública en Mallorca, perdiendo este derecho a la deducción si el estudiante puede ir a esta Isla, pero opta o se ve obligado a estudiar en la Península.

Según Podemos, no es algo "justo", ya que "en muchas ocasiones el alumno va fuera no porque quiera, sino porque no ha conseguido plaza".

Morrás ha afirmado que la limitación ha provocado numerosas quejas y así, la petición de instar al Govern pretende acabar con esta "discriminación" para alumnos de las Pitiusas y Menorca.

Dicha solicitud ya se ha formulado en el Consell de Ibiza, el de Menorca y desde el Ayuntamiento de Santa Eulària.