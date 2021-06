Podemos reclama al Govern una "mediación urgente" para mantener los puestos de trabajo de Caixabank en Baleares

PALMA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización de Podemos en Baleares, Alejandro López, ha reclamado este jueves al Govern una "mediación urgente" para mantener los puestos de trabajo de Caixabank en Baleares, con 358 empleos incluidos en el ERE de la entidad.

En una nota de prensa, López ha calificado de "vergonzoso y sin escrúpulos que una entidad bancaria con beneficios millonarios despida a trabajadores en plena recuperación económica".

"Es inadmisible que después de haber obtenido beneficios obscenos durante la pandemia, Caixabank cargue ahora contra los trabajadores, más aún cuando su director, Ignacio Goirigolzarri, se triplicó el sueldo justo este año pasado", ha criticado.

El secretario de organización de Podemos ha recordado que el "detonante" del ERE fue la fusión con Bankia, un hecho "que contó con la complicidad del PSOE y se hizo a espaldas de Podemos", ha asegurado.

"Como era de esperar, los intereses de la ministra Calviño prevalecieron y ahora nos enfrentamos a despidos masivos en toda España", ha señalado el que también es portavoz de Unidas Podemos en el Parlament.

Por ello, López ha denunciado la "pleitesía del PSOE a los bancos" y ha lamentado que con la fusión "se perdió una oportunidad sin precedentes de crear una banca pública libre de especuladores y buitres".

Desde la formación han querido expresar su "total apoyo" a los trabajadores de Baleares. "De nada sirve hablar de recuperación económica si no defendemos los puestos de trabajo de la gente de nuestras islas, 358 personas de 1661, el 21 por ciento de la plantilla", ha incidido.

Por ello, Podemos ha pedido al Govern -del que forma parte junto a MÉS per Mallorca y PSIB- que afronte "con valentía su tarea de velar por los intereses de la ciudadanía".

La formación morada ha alertado además de que "Caixabank está gestionando el cierre de tres de cada cuatro sucursales en Baleares", "que además de la pérdida de los puestos de trabajo, conlleva un agravio para las personas mayores y las que necesitan una atención cara a cara, más humana".

"En 2008 la crisis se gestionó con un gran rescate a la banca, que no devolvió los 60.000 millones que el PP le concedió, a fondo perdido. Nos engañaron, porque no fue un préstamo, y nos engañan ahora haciéndonos creer que no hay alternativa", ha protestado López.

Por todo ello, la formación ha reiterado su propuesta de crear "una banca pública, sin puertas giratorias y que vele por los intereses de la ciudadanía, lejos de las manos de corruptos y buitres".