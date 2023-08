La Policía Local de Alcúdia detiene a un hombre por amenazas con un cuchillo e interviene en 87 incidencias

PALMA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alcúdia ha intervenido en un total de 87 incidencias este pasado fin de semana, entre las que destacan la detención de un hombre por amenazas con arma blanca y un accidente de tráfico con el conductor de un ciclomotor herido.

Según ha informado el cuerpo policial municipal en redes sociales, este pasado sábado se recibió una denuncia a las 10.00 horas por el ataque de un perro al gallinero de una finca, con bastantes animales muertos.

Por otra parte, se ha sancionado a un conductor de un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) por circular con dos personas sobre el mismo y no respetar la luz roja de un semáforo, sobre las 13.00 horas.

De su lado, el pasado domingo, a las 01.02 horas, en colaboración con agentes de la Guardia Civil, la Policía Local detuvo a un hombre por amenazas con arma blanca y, a las 03.00 horas, se realizó un control de alcoholemia y drogas, que dio como resultado la investigación de un conductor por conducir un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Este fue, además, denunciado por perturbación del orden y falta de respeto a los agentes de la autoridad.

Asimismo, a las 05.15 horas se intervino un vehículo que estaba realizando maniobras antirreglamentarias delante del vehículo policial. El conductor fue sancionado con 1.000 euros por superar la tasa de alcohol permitida, así como por el resto de infracciones.

Por otra parte, la Policía Local de Alcúdia recibió a las 05.56 horas de este domingo una llamada telefónica de dos mujeres turistas que se encontraban caminando por la rotonda del caballo.

Según han manifestado, un hombre con un vehículo las había invitado a subir a la zona de 'magic' y llevarlas a su hotel. Las turistas explicaron que el conductor empezó a dar vueltas con el vehículo, ellas se asustaron y abrieron las puertas del vehículo para salir, el conductor paró el vehículo y se bajaron.

No hubo ningún tipo de violencia ni intimidación. Al no saber regresar a su hotel, fueron acompañadas con el vehículo policial. Así, no desearon interponer denuncia por lo sucedido.

Por otro lado, a las 12.35 horas se produjo un accidente de trafico en la calle de l'Era, entre un turismo y un ciclomotor. El conductor del ciclomotor resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Igualmente, la Policía Local recibió a las 13.53 horas el aviso de una mujer herida tras ser golpeada por una embarcación. La mujer fue trasladad trasladada a un hospital. También se produjo un accidente con heridos leves en la carretera de Palma, en la zona de 'Can segué'.

A las 16.30 horas del domingo los agentes que realizaban sus funciones por la zona de la playa observaron a una menor desorientada chillando 'mamá' y llorando. Tras distintas gestiones, se consiguió localizar a sus padres.

Ese mismo día, como resultado del servicio especial de playas que realiza la Policía Local, se interpuso una denuncia 4/2015, 35 sanciones de tránsito, seis vehículos retirados por la grúa, dos actos de convivencia ciudadana por venta ambulante, siendo retiradas distintas mercancías, y dos informes desperfectos urbanos.