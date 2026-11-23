EIVISSA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Eivissa ha registrado, entre enero y noviembre de 2026, 59 avisos relacionados con violencia de género frente a las 93 mujeres denunciantes o víctimas atendidas en el mismo periodo de 2025.

Según ha informado el Ayuntamiento de Eivissa en un comunicado, la evolución de los avisos y actuaciones policiales recoge 93 registros en 2025; 121 en 2024 y 119 en 2023, y mantiene una tendencia a la baja durante los dos últimos años.

La Policía Local de Eivissa, sin embargo, ha considerado que esta evolución contrasta con los datos judiciales y de los servicios de atención especializada, ya que una parte de las denuncias se tramitan directamente en la sede judicial o en la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, así como existe una demanda de atención en la Oficina de la Mujer que no implica necesariamente una actuación policial.

Los avisos que recibe la Policía Local pueden provenir del 112, de testigos, de las propias víctimas, de otras fuerzas y cuerpos de seguridad o de actuaciones directas de los agentes. Se trata principalmente de situaciones de agresiones físicas, lesiones y coacciones en el momento en que se producen los hechos.

28 CASOS ASIGNADOS A LA UNIDAD VIOGÉN

En cuanto al seguimiento y protección, a fecha de 20 de noviembre de 2026, la Unidad VioGén de la Policía Local de Eivissa tiene asignados 28 casos, de los cuales 23 están clasificados como de riesgo bajo -nueve de ellos de especial relevancia- y cinco como de riesgo medio, todos considerados de especial relevancia.

En comparación con los 38 casos asignados en noviembre de 2025 -34 de riesgo bajo y cuatro de riesgo medio-, el número de casos de protección ha disminuido.

La clasificación de los niveles de riesgo se enmarca en la Instrucción 1/2025 de la Secretaría de Estado, que incorpora al nivel de riesgo bajo los casos que anteriormente se clasificaban como riesgo no apreciado, según ha puntualizado el Ayuntamiento.