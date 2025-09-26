La Policía Local de Palma detiene a un joven tras una persecución por robar un móvil en una parada de bus

Un agente de la Policía Local de Palma, junto a un vehículo policial, en la zona de la plaza de España. Recurso. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven, marroquí de 18 años, tras una persecución por robar un móvil en una parada de bus.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que agentes adscritos a la Unidad de Seguridad Integral (USEI) detuvieron a un joven, marroquí de 18 años, como presunto autor de un delito de hurto en grado de tentativa. La intervención, que requirió una rápida coordinación de varias patrullas, tuvo lugar la madrugada del 22 de septiembre en la zona de la plaza de España.

Una patrulla que realizaba labores de vigilancia estática escuchó un tumulto y se desplazó a la calle Gran i General Consell. Allí, una mujer, que presentaba una lesión leve en una mano, manifestó que un hombre le acababa de sustraer su teléfono móvil, valorado en 800 euros, mientras esperaba el autobús. Según relató, el hombre se le acercó en patinete con la excusa de preguntarle por el horario del bus y, aprovechando la distracción, le arrebató el móvil y huyó.

La mujer comenzó a perseguir al hombre a gritos, alertando a varios viandantes que acudieron en su ayuda. Al verse perseguido, el ladrón dejó caer el teléfono, que pudo ser recuperado, y abandonó el patinete para continuar la huida a pie.

Inmediatamente, los agentes solicitaron el apoyo de otra unidad de la USEI y, con la descripción facilitada por la víctima, iniciaron una batida coordinada por la zona. La búsqueda culminó en la confluencia de la calle Reina María Cristina con la calle Comte d'Empúries, donde una de las patrullas localizó al sospechoso agazapado tras unos elementos de mobiliario urbano. Al darle el alto, el individuo intentó huir de nuevo, pero fue interceptado por la segunda patrulla, que le cortó el paso.

Tras ser reconocido sin dudas por la víctima, el joven fue detenido. Además, se le extendieron diversas denuncias administrativas por las infracciones cometidas con el patinete eléctrico, entre ellas, por carecer de seguro obligatorio y por conducción temeraria.

La Sala de Atestados instruyó el correspondiente atestado y, posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional.