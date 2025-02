La Policía Local de Palma pone casi 40 multas en dos controles

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha llevado a cabo diversos controles en distintos puntos de la ciudad, en los que ha inspeccionado 86 vehículos y ha interpuesto 39 denuncias por infracciones.

El primer control se realizó la tarde del pasado 18 de febrero en la carretera de Sóller, donde se inspeccionaron 35 vehículos y se detectaron 15 infracciones.

En un comunicado, el cuerpo policial ha detallado que en este control puso nueve multas por tener la ITV caducada, tres por tener la ITV desfavorable, una por circular sin el seguro obligatorio, una por circular sin dispositivo de alumbrado, se redactó un informe penal por conducir sin haber obtenido el permiso de conducir y se retiraron dos vehículos al depósito municipal.

El segundo control tuvo lugar el 19 de febrero en la calle de Aragón, donde se inspeccionaron 51 vehículos y se interpusieron 24 denuncias.

Una de ellas por una etilometría administrativa positiva, dos por tener ITV desfavorable, diez por tener la ITV caducada, dos por circular sin dispositivo de alumbrado, dos por circular sin seguro obligatorio, una por circular con un permiso de conducir caducado, una por no llevar el distintivo de conductor novel, una por no cambiar la titularidad del vehículo en el plazo correspondiente, dos por circular con un permiso de conducir extranjero no válido en España, una por no respetar un semáforo en rojo, una por circular con un VMP sin chaleco reflectante y se retiraron cuatro vehículos al depósito municipal.

"Estos controles son una de las principales medidas preventivas para mejorar la seguridad vial y la convivencia ciudadana. Por ello, se realizarán en diferentes horarios y en las vías más conflictivas, siempre para atender a las peticiones vecinales", ha indicado la Policía Local de Palma.