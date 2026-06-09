La Policía Local de Palma sorprende a dos hombres en plena compraventa de drogas en un coche. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a dos hombres que fueron soprendidos traficando con droga en un aparcamiento del Portitxol.

Según han informado en un comunicado, el arresto de estas dos personas, de nacionalidad ecuatoriana y 26 años y nacionalidad española y 25 años, ocurrió el pasado 5 de junio sobre las 09.15 horas.

La intervención se llevó a cabo en el aparcamiento de la calle Segismundo Moret. Los agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) actuaron tras ser requeridos por una patrulla de la Policía Portuaria, que había detectado un turismo estacionado con cinco personas en su interior en aparente estado de embriaguez y les había advertido de que no hicieran uso del vehículo.

Ante la posibilidad de que escondieran sustancias prohibidas, los agentes se dirigió al turismo para identificar a los cinco ocupantes, que eran los dos investigados y otros tres jóvenes de 23 años.

Al requerirles que mostraran sus pertenencias, el joven ecuatoriano de 26 años exhibió una bolsa que presuntamente contenía droga sintética en forma de cristal.

A continuación, los policías realizaron un cacheo exhaustivo a este individuo y le localizaron en el interior de un bolso de mano una báscula de precisión, una cucharilla para manipular drogas, 15 pastillas de color rosa y otras siete bolsitas con sustancias pulverulentas blanquecinas y rosadas compatibles con cocaína.

Interrogado por las sustancias, el detenido aseguró de forma espontánea que eran para consumo propio en una fiesta.

Por su parte, al hombre español de 25 años se le encontraron 1.230 euros fraccionados en multitud de billetes. De este investigado, se comprobó que tiene varios antecedentes policiales por delitos contra la salud pública.

Los indicios intervenidos --la báscula, la variedad de drogas y la elevada cantidad de efectivo fraccionado-- apuntan a que el encuentro tenía como objetivo la venta de los estupefacientes, una transacción frustrada por la llegada policial.

Por todo ello, se arrestó a estas dos personas por un presunto delito contra la salud pública. En las entrevistas posteriores, los dos detenidos admitieron que habían quedado en el aparcamiento con los otros tres jóvenes, a los cuales no se les encontró ninguna sustancia.

La Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes, las cuales, junto con los dos arrestados y las sustancias, fueron traspasadas a la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.