La Policía Local de Palma vigilará los autobuses de la EMT

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PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma entrará en los autobuses de la EMT para prevenir conductas incívicas, reforzar la convivencia y disuadir de la comisión de posibles delitos menores.

Esta es una de las medidas que ha anunciado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante su primer discurso del Debate del Estado de la Ciudad, celebrado este lunes en Cort y con la que trata de consolidar un modelo de convivencia basado en el "respeto" y el "buen uso" del espacio público.

Estas patrullas se implantarán bajo la figura de los Agentes Cívicos, que dependerán directamente de la Policía Local y, como ya sucede en otros municipios, estos agentes desarrollarán funciones exclusivamente vinculadas a la información, sensibilización y vigilancia del cumplimiento de la ordenanza cívica, al actuar siempre desde la proximidad y el contacto directo con la ciudadanía.

Cuando las circunstancias lo requieran, podrán solicitar la intervención de la Policía Local para el ejercicio de las funciones de autoridad legalmente atribuidas.

Los agentes serán una herramienta fundamental para "reforzar la convivencia, prevenir conductas incívicas y facilitar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de los espacios públicos de manera segura, ordenada y con todas las garantías".

En esta línea, agentes de la Policía Local de Palma, tanto uniformados como de paisano empezarán a prestar servicio a bordo de los autobuses de la EMT Palma, con el objetivo de prevenir conductas incívicas, reforzar la convivencia y disuadir de la comisión de posibles delitos menores.

Para ello, se ha realizado una selección inicial de líneas y franjas horarias para atender diferentes criterios operativos, como el volumen de pasajeros, la afluencia en diferentes horas del día, la conexión con zonas de gran actividad comercial y de ocio, la existencia de incidencias previas registradas o quejas por comportamientos incívicos.

"Esta planificación permitirá actuar allí donde más necesario resulta reforzar la prevención y la proximidad, al optimizar los recursos y ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades reales de los usuarios del transporte público", ha sostendio Martínez.