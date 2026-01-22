La Policía localiza a un octogenario desaparecido en Mallorca y lo envía a prisión al constarle una requisitoria

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha localizado a un hombre de 81 años desaparecido en Porto Cristo, que ha ingresado en prisión al constarle una requisitoria judicial.

La asociación SOS Desaparecidos alertó de la desaparición de este hombre, que había sido visto por última vez el 9 de enero en la localidad mallorquina.

No obstante, un dispositivo policial localizó al hombre, según han informado fuentes próximas a la investigación, y al identificarlo se constató que tenía una requisitoria judicial de ingreso a prisión.