Bloquean 240.000 euros procedentes de una estafa bancaria a un matrimonio de Menorca

MENORCA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional de Ciutadella ha informado este jueves del bloqueo, en una cuenta radicada en Croacia, de un importe de 240.000 euros procedentes de una estafa bancaria a un matrimonio de Menorca, lo que impidió que los fondos pudieran ser retirados o transferidos.

Los hechos se iniciaron cuando la pareja residente en Ciutadella recibió varias llamadas telefónicas cuyos autores se hicieron pasar por empleados del departamento de seguridad de una entidad bancaria.

Los interlocutores comunicaron a las víctimas que se estaban intentando realizar movimientos fraudulentos en las cuentas de dos sociedades mercantiles vinculados a ellos y que, para impedirlo, debían seguir una serie de instrucciones.

Durante las llamadas, las víctimas recibieron diversos mensajes SMS que aparentaban proceder de la propia entidad bancaria. Su contenido coincidía con las explicaciones facilitadas telefónicamente e incluía indicaciones para supuestamente cancelar las operaciones sospechosas, bloquear temporalmente las cuentas y modificar las credenciales de acceso.

Los autores generaron en las víctimas la convicción de que estaban siguiendo un procedimiento legítimo de seguridad bancaria pero, en realidad, las instrucciones recibidas provocaron que terminaran autorizando dos transferencias: una por importe aproximado de 350.000 euros y otra de 240.000 euros.

La entidad bancaria consiguió recuperar íntegramente la primera transferencia, si bien la segunda fue enviada a una cuenta abierta en una entidad bancaria radicada en Croacia.

Tras tener conocimiento de los hechos, el Grupo de Policía Judicial activó de forma urgente los mecanismos de cooperación policial internacional. A través de Interpol España y de las autoridades croatas se solicitó la localización y el bloqueo preventivo de la cuenta receptora, logrando inmovilizar los 240.000 euros antes de que pudieran ser retirados o desviados.

La investigación continúa abierta y ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.