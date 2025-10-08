La Policía Nacional celebra su patrón con un acto y destaca el reto que supone el aumento de la llegada de pateras

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado este miércoles el Día de su Patrón en un acto institucional en La Misericòrdia, en Palma, en el que ha destacado el reto que supone el aumento de la llegada de pateras a las costas de Baleares, entre otras actuaciones "sobresalientes" del Cuerpo.

El acto ha estado presidido por el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Luis Santafé.

En su discurso, Santafé ha ensalzado la labor de los efectivos de la Policía Nacional ante el reto que supone el incremento en la llegada de pateras. Sobre esta cuestión, según Santafé, el cuerpo policial ha afrontado el desafío de la crisis migratoria sin dejar de prestar los servicios habituales y trabajando "codo con codo" con la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

El jefe superior ha subrayado también el trabajo policial ante un nuevo año récord de visitantes en las Islas que, ha agregado, se ha afrontado de forma "satisfactoria"; así como la respuesta en las recientes lluvias e induraciones que sufrió Ibiza.

También ha resaltado algunos servicios "sobresalientes" de los últimos meses, entre ellas las actuaciones contra el crimen organizado y el tráfico de drogas con incautaciones récord; el reto que supone el aumento "significativo" de la llegada de pateras; así como la operación verano con cerca de 1.000 detenidos relacionados con delincuencia de baja intensidad.

Con todo, ha puesto en valor el trabajo "excelente y extraordinario" de la Policía Nacional, que contribuye a que España sea "envidiada en el mundo" por su seguridad.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Baleares ha trasladado su felicitación "más sincera" al Cuerpo de la Policía Nacional en Baleares y ha dado la bienvenida a los agentes recién llegados a las Islas.

En este sentido, ha resaltado la labor de los efectivos de "proteger, asistir y guiar", destacando el objetivo final de construir una sociedad "justa y libre".

"Estamos afrontando momentos complejos con conflictos internacionales", ha sostenido, para después hacer referencia a "la vulneración de los derechos humanos y el genocidio en Gaza" y resaltar la importancia de "alzar la voz".

Asimismo, ha considerado que "un horror no se puede responder con un horror aún más grande", una cuestión que, ha dicho, no implica evitar la condena de cualquier ataque terrorista como el que sufrió Israel. "No puede justificar nunca un genocidio", ha agregado.

El delegado del Gobierno ha agradecido la labor policial ante desastres naturales y la llegada de turistas en las Islas. "Año tras año recibimos con apenas incidencias a millones de turistas", ha apuntado.

Por otra parte, ha hecho referencia a la cuestión insular, destacando el aumento de personal en las plantillas del archipiélago. En este sentido, ha asegurado que su objetivo es continuar con esta tendencia y mejorar las condiciones laborales de los policías.

Rodríguez ha hecho referencia también a la importancia de combatir los discursos de odio y la violencia de género, así como de proteger a la juventud y a las personas mayores.

Sobre la migración, ha resaltado la acción fundamental de la Policía contra las mafias. A su parecer, la eficacia del Cuerpo en la persecución de los patrones de las pateras es "un golpe más contra las mafias". Igualmente, ha puesto el acento en el trato humanitario hacia las personas que llegan en patera.

Durante el acto Se han impuesto 34 medallas al Mérito Policial con Distintivo Blanco a agentes de la Policía Nacional en Palma y se han entregado ocho medallas al Mérito Policial con distintivo blanco a reconocidos agentes de la sociedad por su contribución al desarrollo de la sociedad palmesana y balear.

En concreto, estos han sido el fiscal Miguel Nuevo de la Torre; el deportista Marcus Cooper; el magistrado Juan Manuel Sobrino; la exdirectora de la UNED, Judit Vega; el jefe del Sector Naval de Baleares, Francisco Javier Núñez de Prado Aparicio; la videcana del Colegio de Abogados, Carmen López González; el cabo primero de la Guardia Civil Juan José Amengual Pujol; y el Policía Local Damià Garí Coll.

Al acto, según ha informado la Policía Nacional, han asistido más de 1.000 personas, entre ellos, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.