La Policía Nacional desmantela cinco puntos de venta de droga en el poblado de Son Banya, en Palma

Drogas y otros enseres intervenidos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado cinco puntos de venta en el poblado de Son Banya, en Palma, en una intervención que tuvo lugar el pasado viernes, cuando varias patrullas accedieron al interior del poblado interviniendo cerca de un kilo de sustancias, en concreto cocaína, marihuana, así como medicamentos y otros efectos.

Según han indicado en nota de prensa, el pasado viernes varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional se encontraban en las inmediaciones del poblado de Son Banya y se percataron de que un hombre, que hacía labores de vigilancia, avisó a través de un sistema electrónico que conecta con los diferentes puntos de venta de la presencia policial.

Al dar la voz de alarma, varias personas huyeron del interior de las casetas por las puertas traseras y se escondieron en varias viviendas del poblado. Los agentes se adentraron en las casetas dedicadas a puntos de venta de droga.

Las casetas estaban preparadas para la venta de droga, con bolsitas plásticas, teléfono móvil de alta gama, balanzas de precisión, así como diferentes sustancias preparadas para su venta, en concreto cocaína, marihuana, hachís y medicamentos.

Los agentes intervinieron todos los efectos que fueron remitidos a la UDYCO donde continúan con las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.