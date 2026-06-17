La Policía Nacional detiene a 100 personas en Baleares desde mayo en el marco del refuerzo por la temporada turística

Archivo - Furgones de la Policía Nacional desembarcan en Baleares. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a más de 100 personas en Baleares desde el inicio en mayo del dispositivo especial de refuerzo con motivo de la temporada turística, la mayoría de ellas por hurtos, según ha informado el cuerpo.

Asimismo, la Policía ha destacado que entre los días 13 y 14 de junio el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) detuvo a ocho personas mientras cometían un robo en Playa de Palma, siendo el turista la principal víctima de estos hurtos.

La delincuencia detectada es principalmente el hurto, protagonizado por carteristas y descuideros, que actúan sobre todo en zonas turísticas como playas, hoteles y restaurantes. Aprovechan momentos de distracción, especialmente por la noche en la playa o en establecimientos, para sustraer bolsos y pertenencias de turistas.

También se registran hurtos durante el día en la playa y en situaciones en las que las víctimas se encuentran bajo los efectos del alcohol y se dirigen a sus hoteles. De forma menos habitual, se producen robos con violencia e intimidación, agresiones y estafas, además de la presencia de tráfico de drogas ofrecido en la vía pública a turistas.

REFUERZO DEL DISPOSITIVO EN BALEARES

En el marco de la llegada de turistas por la temporada alta, la Policía ha reforzado los efectivos en Mallorca, Menorca y Eivissa para la prevención y persecución de los delitos que se cometen en las islas con motivo de la llegada de turistas en temporada alta.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, se han aumentado los efectivos en zonas de mayor afluencia turística como Playa de Palma, cascos históricos de distintos municipios, aeropuertos y otras localidades donde se ha producido un incremento de turistas y residentes.

También se han potenciado las plantillas de Eivissa, Ciutadella, Manacor y Maó con Unidades de Prevención y Reacción (UPR) procedentes de diferentes comisarías de la península.

Las plantillas cuentan además con el apoyo de unidades de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Palma, que atenderán la demanda de las comisarías de Eivissa, Manacor, Maó y Ciutadella hasta el final del verano cuando sea necesario.

El dispositivo comenzó a funcionar a mediados de mayo en Playa de Palma y el casco histórico, integrado por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, en concreto los Grupos Operativos de Respuesta (GOR), con patrullas de uniforme y paisano, así como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el Grupo de Motos, a lo que se suma el grupo de Policía Judicial de las comisarías de Playa de Palma, Centro y Oeste, con la colaboración de la Policía Local de Palma.

A partir del 1 de junio, y de forma escalonada, se han incorporado las unidades de refuerzo de la Operación Verano, en particular las Unidades de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de distintas plantillas, la Brigada Móvil-Policía en el Transporte, los Guías Caninos y la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (BRIC), entre otros agentes que reforzarán la seguridad ciudadana en todas las islas.

Las unidades se encargarán de patrullar las calles para la prevención de la seguridad ciudadana y, en su caso, del orden público en lo relativo a las UIP y UPR.

La Brigada Móvil tendrá especial incidencia en los medios de transporte, tanto en los trayectos de los ferris que conectan la península y las islas como en trenes, metro y estaciones de autobuses que comunican la capital balear con la Part Forana.

Por su parte, la BRIC desarrollará su labor con apoyo en aeropuertos y en la Brigada de Extranjería, así como en el control de puertos deportivos. El resto de unidades apoyarán en función de su especialidad.

REFUERZO DEL CONTROL FRONTERIZO

En las zonas aeroportuarias de las tres islas se reforzará el control fronterizo con el aumento de servicios, así como la seguridad ciudadana, especialmente en la prevención de delitos -en su mayoría hurtos-, además del control del orden público.

Al contingente policial se sumarán policías alemanes, neerlandeses y rumanos, que patrullarán junto a los agentes españoles en el marco del proyecto de Comisarías Europeas de la Unión Europea, dentro del Tratado de Prüm, con presencia este verano en Playa de Palma y otras zonas de afluencia turística.

Los policías alemanes y neerlandeses permanecerán del 1 de junio al 11 de octubre, mientras que los policías rumanos estarán del 1 de junio al 31 de agosto.