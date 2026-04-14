La Policía Nacional detiene en Menorca a un camello por la muerte de una mujer a la que vendió droga

Droga intervenida. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Maó a un camello por la muerte de una mujer a la que vendió droga.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril, cuando varias patrullas acudieron a una llamada del 091, en la que se indicaba que, en una vivienda del municipio, se había localizado a una mujer muerta y que podría haber sufrido una reacción adversa a una sustancia estupefaciente.

En el lugar, los sanitarios expusieron que la víctima podría llevar más de una hora fallecida. Junto a la mujer, se encontraba un varón que admitió que habían tomado drogas juntos.

El hombre explicó a los agentes que al despertarse observó que la mujer no reaccionaba. Por ello, se alarmó y avisó al camello, que fue quien finalmente alertó a los servicios de emergencias.

A partir de ese momento, agentes de la comisaría de Policía Nacional de Maó montaron un dispositivo en toda la isla para dar con el vendedor de la droga.

El domingo, los policías nacionales de la Comisaría de Maó, en colaboración con agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Ciutadella, localizaron al sospechoso y lo detuvieron como presunto autor de un delito de homicidio imprudente y otro de tráfico de drogas.