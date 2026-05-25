La Policía Nacional detiene a una mujer por acosar a otra a través de redes sociales con perfiles anónimos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por acosar a otra a través de las redes sociales con perfiles anónimos.

Según han indicado en un comunicado, agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional iniciaron una investigación con motivo de una denuncia interpuesta por una mujer por un delito de acoso tras el envío reiterado de mensajes a ella y a su entorno familiar mediante perfiles anónimos en redes sociales.

La víctima venía sufriendo una serie de mensajes reiterados y periódicos en el tiempo, que no solo iban dirigidos hacia ella, sino también hacia personas de su entorno familiar, haciendo referencia a aspectos pertenecientes a su esfera íntima y familiar.

Los mensajes eran remitidos a través de una conocida red social, utilizando para ello perfiles anónimos con el fin de dificultar la identificación de la autora.

En el transcurso de la investigación, los agentes centraron sus actuaciones en la solicitud de información a la red social implicada, así como en el posterior análisis y cruce de los datos obtenidos con las bases de datos policiales.

Como resultado de dichas gestiones, los investigadores lograron identificar a la persona responsable del envío de los mensajes, procediéndose a la detención de una mujer como presunta autora de un delito de acoso el pasado martes.

La investigación ha permitido esclarecer los hechos denunciados, no descartándose nuevas actuaciones en función del avance de las diligencias.