Policías locales de Andratx homologan su licencia de piloto de dron a los estándares europeos

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local, personal de Medio Ambiente y efectivos de Protección Civil de Andratx han participado este martes en un curso especializado para la conversión de la licencia de piloto de dron STS España a STS Europa.

La formación, que ha sido impartida en las instalaciones deportivas Melisa Nicolau de s'Arracó por una empresa acreditada en la materia, permite a los pilotos que ya disponían del certificado nacional obtener la homologación oficial europea bajo la normativa de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

Así, según ha informado el Ayuntamiento de Andratx en un comunicado, los participantes quedan habilitados para volar en cualquier país miembro de la EASA y estarán preparados para operar bajo los nuevos estándares de seguridad y operación aérea establecidos por la Unión Europea.

Desde que Andratx cuenta con un servicio de pilotaje de drones, gestionado desde el cuartel de la Policía Local, se han podido realizar inspecciones aéreas en zonas montañosas y otras actuaciones orientadas a la detección y prevención de agresiones al medio ambiente, además de apoyar tareas de vigilancia, control y coordinación en el territorio municipal.

El municipio cuenta actualmente con tres drones operativos, uno destinado a la Policía Local, otro al departamento de Medio Ambiente y un tercero a Protección Civil.

"Estas formaciones son fundamentales para que nuestro personal municipal pueda actuar con eficacia y seguridad, reforzando la vigilancia, el control medioambiental y la capacidad de respuesta en emergencias. Nos permiten ofrecer un servicio más profesional y seguro a la ciudadanía", ha señalado la alcaldesa, Estefanía Gonzalvo.