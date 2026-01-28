Los policías locales de Palma saldrán este jueves a la calle para protestar por el retraso del Plan de Ordenación

Archivo - Agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la Policía Local de Palma saldrán este jueves a la calle para protestar por el retraso en la aprobación del nuevo Plan de Ordenación del cuerpo, que estaba previsto para el pasado 1 de enero.

Lo harán en una concentración que tendrá lugar a partir de las 10.00 horas en la plaza de Cort, frente a la sede del Ayuntamiento, que ha sido convocada por los sindicatos CSIF, SPPME, UGT y CCOO.

Fuentes sindicales han señalado que, salvo que haya cambios repentinos, las lluvias previstas para a lo largo de la jornada no impedirán que la protesta se lleve a cabo.

Las organizaciones sindicales llevan meses quejándose del retraso en la puesta en marcha del nuevo Plan de Ordenación del cuerpo, que está llamado a modernizar el organigrama de la Policía Local de Palma.

"No sólo no se ha cumplido con el compromiso pactado. Además, estamos viendo con inquietud que nadie hace nada y pasaremos otra legislatura igual. Nos da la sensación de que están jugando con nosotros y además se ríen en nuestra cara", señalaron el día en el que convocaron la protesta, hace más de dos semanas.

Si el Ayuntamiento no cumple con lo prometido, han advertido los sindicatos, la de este jueves será "la primera protesta de muchas" hasta que el Plan de Ordenación y la adecuación salarial sean una realidad.

Este mismo martes, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, recriminó a las organizaciones sindicales que, con su actitud, "no ayudan nada a crear un ambiente como el que tocaría".

Los plazos para poner en marcha el Plan de Ordenación, que él mismo prometió para el arranque de 2026, "serán los que serán independientemente de las presiones", añadió.

En cualquier caso, Martínez aseguró que el equipo de gobierno municipal tiene la "voluntad clarísima" de poner en marcha este nuevo ordenamiento y que su aprobación "está en el horizonte".

"CARENCIAS" EN EL DOCUMENTO FINAL

Según explicó a mediados del pasado mes de diciembre la portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, el causante del retraso en la puesta en marcha del Plan de Ordenación fueron algunas "carencias" detectadas en el documento final que se presentó en la mesa de negociación.

Estas, apuntó, tenían que ser "precisadas" en una comisión interdisciplinar que debía cerciorarse de que el texto "tuviera todas las características que debía tener recogidas".

Entre otras cuestiones, detalló, se tenía que mejorar la relación de puestos de trabajo (RPT), que supone "una parte importante" del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los sindicatos.