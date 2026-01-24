El Port d'Andratx celebra sus tradicionales 'Beneïdes' en honor a Sant Antoni - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Port d'Andratx ha celebrado este sábado sus tradicionales 'Beneïdes' en honor a Sant Antoni.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento de Andratx, en una nota de prensa, en que han apuntado que ésta es una de las citas más arraigadas del calendario festivo local, con una destacada participación vecinal y un ambiente marcado por la tradición.

Carrozas y monturas han recorrido las calles del núcleo costero acompañadas por la Banda de Xeremiers de Andratx, poniendo música y color a un desfile que ha culminado en la parroquia.

Allí, el rector, mosén Joan Bordoy, ha llevado a cabo la bendición de los participantes, con especial atención a las mascotas, en un acto que ha contado con la presencia de las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo.

Tras las 'Beneïdes', la fiesta en honor a Sant Antoni continuará a lo largo de la noche con el tradicional encendido de 'foguerons' en la Plaça de l'Església, dando paso a una velada de convivencia que se completará con actuaciones musicales y ambiente festivo.

Durante la jornada se ofrece servicio de barra y la venta de bolsas para torrar, a beneficio de la Associació de Carreters i Cavallistes d'Andratx, reforzando el carácter popular y participativo de la celebración.

Con estos actos, El Port d'Andratx mantiene vivas las tradiciones vinculadas a Sant Antoni, una fiesta que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la cultura popular.