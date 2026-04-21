El Port de Pollença acogerá la II Muestra del Atún los días 23 y 24 de mayo - CAIB

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Agricultura, Pesca y Medio Natural, el Ayuntamiento de Pollença y la Cofradía de Pescadores de este municipio han organizado la II Muestra del Atún de Pollença, que se celebrará los días 23 y 24 de mayo.

El evento se enmarca en la feria 'Sabores de la Bahía' y tiene el objetivo de fomentar el consumo del producto local, según ha señalado la Conselleria este martes en la presentación de esta cita gastronómica.

Se trata de un acontecimiento que combina gastronomía, cultura y territorio, con la voluntad de hacer valer un entorno privilegiado cómo es la bahía de Pollença y su vinculación con el sector pesquero, han subrayado.

Según el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, el atún es un pez de temporada, pescado de manera sostenible por el sector pesquero y con las máximas garantías de frescura, puesto que la distancia entre el pescador y el consumidor es mínima.

"El consumo de atún local contribuye al mantenimiento de la actividad de los pescadores de Baleares", ha destacado, a la vez que ha apuntado que iniciativas como esta "son fundamentales para continuar avanzando en la promoción del producto local y acercarlo al consumidor".

"Es importante facilitar que el consumidor identifique claramente el origen de los productos y les valore como propios, puesto que esto refuerza la confianza, impulsa el consumo y apoya al sector primario de nuestro territorio", ha agregado.

'Sabores de la Bahía 2026' tiene como objetivo facilitar el contacto directo entre productores y consumidores, fomentar el consumo de producto local y contribuir a reforzar el vínculo con el sector primario, destacando la calidad, la sostenibilidad y la identidad propia de las Islas.

En esta edición, se amplía la propuesta con un programa más participativo y estrechamente vinculado al territorio, entre otras actividades, con muestras de cocina en directo con el atún como ingrediente principal, a cargo de chefs de renombre y restaurantes de la bahía de Pollença.

Entre ellos, participarán Santi Taura, Marga Coll, Pau Sintes, Anders, Desnudo Mallorca, Jefe Rojo, La Llonja, Uno Náutico, La Cantina, Terrae, 2 Kanallas Street Gourmet, Stay, Curvo Marí, Uno Vicenç del Mar, Iru o Micelio.

Asimismo, todos los platos irán acompañados con un maridaje de vinos de las bodegas Mortitx, Can Axartell, Pequeña Bodega 7103, Can Xanet, Viñas de Formentor, Nacra, Bodega Galmés y Ferrer o Dunord Vitícola, entre otros.

Otra de las actividades programadas es el 'ronqueig' en directo, con Toni Fiol, de BlueFin, experto en esa técnica tradicional, que explicará pieza a pieza el proceso, seguido de una subasta a beneficio de entidades solidarias del municipio.

También habrá actividades para el público familiar y una colaboración con el Centro Oceanográfico de Baleares, que ofrecerá contenidos divulgativos para acercar el conocimiento del medio marino de manera accesible.