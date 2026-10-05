PortsIB abre el plazo de renovación de amarres comerciales para la temporada 2027

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ports de Balears (PortsIB) ha abierto el plazo para que los titulares de autorizaciones temporales de actividad comercial soliciten la renovación de sus amarres de cara a la temporada de 2027.

La Conselleria de Mar y Ciclo del Agua ha explicado este lunes en un comunicado que este procedimiento afecta directamente a los puestos de amarre ubicados en los puertos de gestión directa y destinados a ebarcaciones de alquiler, actividades acuáticas y transporte marítimo de pasajeros.

El procedimiento se dirige a los titulares de autorizaciones temporales que estén en vigor durante el año 2026, siempre que estén al corriente del pago de las tasas correspondientes y no hayan incumplido las condiciones establecidas en su autorización.

Según ha informado el ente público, las personas que cumplan estos requisitos tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para formalizar su solicitud de forma preferente y por un plazo máximo de un año.

En caso de no solicitar la renovación o de presentarla después de esta fecha, se perderá esta prioridad y la explotación del amarre será otorgada mediante concurso público.

Las solicitudes pueden presentarse a través de la Sede Electrónica de PortsIB. Si la solicitud se presenta presencialmente, será necesario subsanarla mediante su presentación electrónica, y la fecha que se tendrá en cuenta será la de la subsanación y no la de la primera presentación.

PortsIB recomienda a los interesados que inicien la tramitación con suficiente antelación y que consulten la documentación y los requisitos del procedimiento antes de presentar la solicitud.